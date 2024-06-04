СК начал доследственную проверку Макаревича после его беседы с пранкерами

Следственный комитет начал доследственную проверку лидера "Машины времени" Андрея Макаревича. После его беседы с пранкерами Лексусом и Вованом следователи устанавливают, есть ли в словах музыканта о поддержке Украины признаки экстремизма.
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