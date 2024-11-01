Россияне стали воровать в магазинах сливочное масло после его подорожания. Дошло до разбойных нападений

Совершенно дикий случай произошёл вечером 25 октября в столице нашей Родины. «Двое мужчин зашли в продуктовый магазин на Ленинградском шоссе под видом покупателей и похитили 16 пачек сливочного масла», – сообщила пресс-служба ГУ МВД по г.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии