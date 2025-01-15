Байден не разочаровал? Почти ничего не достигнуто, кроме повышения прав ЛГБТ

Президентство Байдена – неутешительные итоги. Менее чем за неделю до того, как Джо Байден покинет Белый дом, институт Гэллапа опубликовал результаты опроса, свидетельствующие о том, что большинство американцев негативно оценивают итоги его правления.
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