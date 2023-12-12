Врач Абакаров: от зимних травм убережет правильная обувь и умение группироваться

Самые распространенные зимние травмы — ушибы, растяжения и переломы. Избежать неприятных последствий можно, если соблюдать меры безопасности при передвижении по заснеженным улицам и серьезно отнестись к выбору обуви, сообщил заведующий травматологическим отделением Видновской клинической больницы Ибрагим Абакаров.
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