«ВодоходЪ»: для развития туризма в Арктике необходим круизный флот

Генеральный директор компании «ВодоходЪ» Ришат Багаутдинов на Международном арктическом форуме обозначил необходимость наличия круизного флота ледового класса для стимулирования туристической активности в Арктике.
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