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Путин объяснил, для чего Россия выступила против Запада

Путин объяснил, для чего Россия выступила против Запада

«С нами никто не будет считаться, если уж мы сами себя не можем защитить. И последствия могут быть катастрофическими для российской государственности», — ответил он на вопрос об историческом вызове.

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Комментарии
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карюкалов вячеслав
Априори.
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17 час.

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