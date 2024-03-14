Путин объяснил, для чего Россия выступила против Запада

«С нами никто не будет считаться, если уж мы сами себя не можем защитить. И последствия могут быть катастрофическими для российской государственности», — ответил он на вопрос об историческом вызове.
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