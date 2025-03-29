Филиал центра «Воин» в Ноябрьске получит манекены, винтовки и детекторы дронов

Пневматические винтовки, имитационные дымовые и светошумовые гранаты с дистанционным инициированием, манекены-тренажеры и детекторы дронов получит региональный филиал центра «Воин» в Ноябрьске, сообщила пресс-служба правительства ЯНАО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии