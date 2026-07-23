Диалог с Москвой стал преступлением: заявление Рубио поразило Запад

ДГ Дмитрий Гурин Дожили штатники. Какой-то Норвежский профессоришко непонятно с каким профилем в образовании пытается учить фактически второго человека в руководстве штатов. У нас бы ему ответили просто: "Упал, отжался".

Вадим Лебедев ЕС с Англичанкой бесит что уже всё происходит без них и они лузеры... 👍