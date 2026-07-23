Политика как он...
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Политика как она есть

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Диалог с Москвой стал преступлением: заявление Рубио поразило Запад

Диалог с Москвой стал преступлением: заявление Рубио поразило Запад

Госсекретарь США Марко Рубио столкнулся с жесткой критикой со стороны западных политических кругов из-за контактов с Москвой.

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Комментарии
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ДГ
Дмитрий Гурин
Дожили штатники. Какой-то Норвежский профессоришко непонятно с каким профилем в образовании пытается учить фактически второго человека в руководстве штатов. У нас бы ему ответили просто: &quot;Упал, отжался&quot;.
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1 м.
Вадим Лебедев
ЕС с Англичанкой бесит что уже всё происходит без них и они лузеры... 👍
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1 м.
GK
Galina Kostryukova
Мы не даём миру скатиться к ядерной войне, а также защищаем свою страну от тех, кто веками мечтает её уничтожить и захватить наши богатства.
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1 м.