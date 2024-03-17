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Прогноз погоды на середину весны в России: что говорят синоптики

Прогноз погоды на середину весны в России: что говорят синоптики

Прогноз погоды на середину весны в России: что говорят синоптики Ирина ОрлонскаяПо данным метеорологов, конец марта в Москве обещает быть немного теплее обычного, однако северные регионы уже на следующей неделе готовятся к возвращению зимы.

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