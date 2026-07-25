Некоторые ближневосточные аналитики, наблюдающие за прогрессом иранского вооружения, отмечают, что дроны-камикадзе Arash-2 и дозвуковые крылатые ракеты «Павех» могли получить оптико-локационный комплекс.
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Некоторые ближневосточные аналитики, наблюдающие за прогрессом иранского вооружения, отмечают, что дроны-камикадзе Arash-2 и дозвуковые крылатые ракеты «Павех» могли получить оптико-локационный комплекс.
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