Лариса Долина разозлилась из-за интимного вопроса, чем только подогрела интерес

Артистка нашла время пообщаться с прессой, но не все прошло гладко. Лариса Долина соцсетиНевероятно популярная своим участием во всевозможных телевизионных шоу Лариса Долина нашла время между съемками, чтобы выступить на юбилейном вечере Игоря Крутого.