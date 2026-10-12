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Царьград

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В Новосибирске форум медиков обсудит активное долголетие ветеранов

В Новосибирске форум медиков обсудит активное долголетие ветеранов

Форум «Здравоохранение Сибири» развернется на площадке «Новосибирск Экспоцентр» и откроется коллегией областного минздрава, посвященной активному долголетию ветеранов.

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