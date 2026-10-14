Shock Video: Family Makes Horrifying Discovery After Finding Daughter Alive In Coffin During Wake A grieving family was left stunned after reportedly discovering that their 15-year-old daughter was still alive inside her coffin during her own wake in Guatemala, according to local media.
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