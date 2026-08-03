Мигранта-таджика, который плевал на законы РФ, создал незаконно молельный дом, лишили гражданства и запретили въезд в Рф на 50 лет

Валентин Кулиш

Надоели эти небритые морды и замоташки. Вчера полчаса не мог выехать со стоянки, так как кто-то поставил свою машину поперек выезда. Оказался небритый чурбан, который на замечание начал громко права качать. Пришлось ему объяснить, что здесь ему не аул и не ишаки тут, на стоянке, стоят.