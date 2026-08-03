Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Мигранта-таджика, который плевал на законы РФ, создал незаконно молельный дом, лишили гражданства и запретили въезд в Рф на 50 лет

Мигранта-таджика, который плевал на законы РФ, создал незаконно молельный дом, лишили гражданства и запретили въезд в Рф на 50 лет

   Казалось бы, живи тихо, плати налоги, соблюдай правила дорожного движения и ни в коем случае не строй религиозные объекты там, где земля предназначена под газон или парковку.

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Комментарии
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ЮГ
Юрий Гаврилов
совешенно верно.
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1 м.
Валентин Кулиш
Надоели эти небритые морды и замоташки. Вчера полчаса не мог выехать со стоянки, так как кто-то поставил свою машину поперек выезда. Оказался небритый чурбан, который на замечание начал громко права качать. Пришлось ему объяснить, что здесь ему не аул и не ишаки тут, на стоянке, стоят.
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1 м.
АК
Александр Каплуненко
Пусть стоят кверху жопой в своих кишлаках!👍
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1 м.