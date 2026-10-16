В Тамбовской области продолжаются сельскохозяйственные работы на полях. По информации регионального минсельхоза, сахарная свёкла убрана с половины запланированных площадей — обработано 65 тысяч гектаров.
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