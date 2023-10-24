Экс-президент Молдавии Додон призвал не давать Санду ни одного голоса на выборах

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что страна справится со всеми проблемами, если его преемница Майя Санду и правящая партия "Действие и солидарность" (PAS) не получат поддержки населения на будущих выборах.
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