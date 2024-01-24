Российские инвесторы направили Белоруссии уведомление о дефолте

Белоруссия с 2022 года не выплачивает свои обязательства по евробондам. В сентябре 2023-го страна приняла решение погасить долги, но только по одному выпуску бумаг и только для тех, кто купил их до 6 сентября 2022 года.
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