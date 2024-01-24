Business FM
MainЛЕНТАФИНАНСЫПОЛИТИКАОБЩЕСТВОПРАВОАВТОНЕДВИЖИМОСТЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Business FM

65 815 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир ГОВОРОВ
    🙃 Автор , суд- это суд! А судно- это судно !Россия может запр...
  • Алекс Сэм
    Короче , хотят по закону без лишних заморочек отбирать квартиры у собственников.В Торгово-промышл...
  • Алекс Поручик
    Надо без всякой биометрии выслать их всех на хрен!В России до конца...

Российские инвесторы направили Белоруссии уведомление о дефолте

Российские инвесторы направили Белоруссии уведомление о дефолте

Белоруссия с 2022 года не выплачивает свои обязательства по евробондам. В сентябре 2023-го страна приняла решение погасить долги, но только по одному выпуску бумаг и только для тех, кто купил их до 6 сентября 2022 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх