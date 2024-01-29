Бывшая владычица морей: проблемы Королевского ВМФ Великобритании

Королевский ВМФ Великобритании деградирует. Из-за неграмотного планирования и недостатка финансирования количество кораблей на службе будет сокращаться и приводить к соответствующему падению обороноспособности.
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