Умер бывший футболист воронежского «Факела» Александр Касъян

В пресс-службе команды выразили соболезнования родным и близким спортсмена, отметив, что разделяют их боль в этот тяжелый час.
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