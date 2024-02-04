В Мариуполе восстановили практически все многоквартирные дома

Практически все разрушенные многоквартирные жилые дома в Мариуполе удалось восстановить. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин во время пленарного заседания «Инфраструктура и среда для жизни» на форуме-выставке «Россия».
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