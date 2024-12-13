Тренер гимнастов Клименко: «Российские нейтральные спортсмены выглядят как люди второго сорта, так не годится»

– На летней Олимпиаде в Париже российская спортивная гимнастика представлена не была. Отразилось ли это негативно на уровне самих соревнований и кто больше страдает из-за недопуска? – Мое мнение – что никто из зарубежных гимнастов не снизил к себе требований, после того как узнал, что за олимпийские медали в Париже не смогут биться победители командных турниров Игр-2020 в Токио.