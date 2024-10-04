Онищенко допустил завоз вируса Марбург в Россию

Россиянам сообщили о потенциальном завозе опасного вируса в страну. По словам академика Геннадия Онищенко, необходимо подготовить медицинских работников к возможному распространению лихорадки Марбург в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии