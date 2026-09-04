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ФедералПресс

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Насколько подорожает лосось в России из-за провала путины

Насколько подорожает лосось в России из-за провала путины

МОСКВА, 4 сентября, ФедералПресс. Рекордно низкий вылов лосося на Камчатке в 2026 году может привести к небольшому повышению цен на рыбу в российских магазинах.

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