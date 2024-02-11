Специалист Беляева рассказала, каким должен быть состав шоколада

Преподаватель Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ), руководитель научно-образовательного и технологического центра «Шеф-кондитер» Инга Беляева объяснила в беседе с RT, каким должен быть состав шоколада.
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