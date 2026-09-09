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Татар-информ

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Фарид Абдулганиев провел урок предпринимательства в своей родной школе

Фарид Абдулганиев провел урок предпринимательства в своей родной школе

Уполномоченный при Раисе Татарстана по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев сегодня посетил казанскую гимназию №3, которую сам окончил.

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