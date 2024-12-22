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Невестка Трампа сняла свою кандидатуру с рассмотрения на пост сенатора

Невестка Трампа сняла свою кандидатуру с рассмотрения на пост сенатора

Невестка избранного президента США Дональда Трампа — Лара Трамп — сняла свою кандидатуру с рассмотрения на пост сенатора от штата Флорида вместо нынешнего сенатора и кандидата на пост госсекретаря Марка Рубио.

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