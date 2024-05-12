FAW Bestune Pony, гиперкар Red Bull и Citroen с двумя кабинами

﻿﻿События в автомобильном мире 06.05-12.2024 Возможно, вы что-то упустили в подборке BAMPER.BY Бренд FAW представляет хэтчбек Pentium Pony На китайском рынке появился еще один новый продукт: трехдверный электромобиль FAW с возможностью индивидуального дизайна.