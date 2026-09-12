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«ЛУКойл» запустил масштабную добычу нефти в Заполярье

«ЛУКойл» запустил масштабную добычу нефти в Заполярье

Компания «ЛУКойл» объявила о начале промышленной добычи нефти на Командиршорской группе месторождений, расположенной в Ненецком автономном округе.

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