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Плитка «пошла волнами» в центре Нижнего Новгорода

Плитка «пошла волнами» в центре Нижнего Новгорода

«Улица Рождественская, площадь Маркина. Музыки нет, а плитка танцует», — написал автор поста. В комментариях нижегородцы предположили, что плитка «пошла волнами» из-за неустойчивой температуры, которая фиксируется в регионе на протяжении всей зимы.

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