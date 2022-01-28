Плитка «пошла волнами» в центре Нижнего Новгорода

«Улица Рождественская, площадь Маркина. Музыки нет, а плитка танцует», — написал автор поста. В комментариях нижегородцы предположили, что плитка «пошла волнами» из-за неустойчивой температуры, которая фиксируется в регионе на протяжении всей зимы.