Түбән Камада БПЛА һөҗүменнән һәлак булучыларны бер минут тынлык белән искә алдылар

Түбән Камада эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә беспилотниклар һөҗүме вакытында һәлак булган ике кешене бер минут тынлык белән искә алдылар.
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