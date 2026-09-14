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Түбән Камада БПЛА һөҗүменнән һәлак булучыларны бер минут тынлык белән искә алдылар

Түбән Камада эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә беспилотниклар һөҗүме вакытында һәлак булган ике кешене бер минут тынлык белән искә алдылар.

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