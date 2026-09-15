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Нижегородская правда

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Белорусские артисты представили в Нижнем Новгороде концерт «Каждый третий»

Белорусские артисты представили в Нижнем Новгороде концерт «Каждый третий»

4 сентября в Нижнем Новгороде состоялся мультимедийный концерт-реквием «Каждый третий» — в память о событиях Великой Отечественной войны и беспримерном подвиге народов Беларуси и России.

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