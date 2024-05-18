AP: умер актер из фильма «Тутси» Дэбни Коулмен В США на 92-м году ушел из жизни актер Дэбни Коулмен, знакомы зрителям по характерным ролям в комедиях, включая роль не вызывающего симпатии режиссера в фильме Сиднея Поллака «Тутси».
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