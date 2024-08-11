Во Всеволожском районе Ленобласти реализовано 33 социальных проекта

Все они на 90 процентов профинансированы правительством региона В нынешнем году во Всеволожском районе Ленобласти в рамках программы «Законы тысячи добрых дел» было реализовано 33 социальных проекта, передает «ЛенТВ».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии