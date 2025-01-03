⚡ Июль и октябрь — самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году. Чуть хуже — сентябрь, декабрь и апрель.
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⚡ Июль и октябрь — самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году. Чуть хуже — сентябрь, декабрь и апрель.