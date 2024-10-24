Снайпер группировки «Днепр» рассказал, когда именно нужно делать выстрел

Бойцы спецназа группировки «Днепр» показали свою тренировку в зоне спецоперации. В рамках отработки учебных заданий они пересекли Днепр на быстроходных лодках, высадились и взяли командный пункт условного противника.
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