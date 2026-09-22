Менеджер Нурмагомедова: мой бой мечты для Усмана — против Топурии, готов доплатить UFC

Али Абдель-Азиз, менеджер бойца ММА Усмана Нурмагомедова, назвал бой мечты для своего клиента в UFC. «Мой бой мечты для Усмана — против Илии Топурии.
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