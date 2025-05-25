Космонавт Шкаплеров: человек высадится на Марсе к концу 30-х годов

Высадка человека на Марсе планируется к концу 2030-х годов, проект реализуется. Об этом ТАСС рассказал летчик-космонавт, Герой РФ Антон Шкаплеров, выразив уверенность, что человек сможет выдержать такой полет.
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