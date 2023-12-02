Генри Киссинджер: политический наследник, о котором молчит история

Генри Киссинджер, бывший госсекретарь США, умер в возрасте ста лет, сообщает Financial Times. Он помог связям Вашингтона с Пекином, началу разрядки с Москвой и окончанию войны во Вьетнаме, говорится в материале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии