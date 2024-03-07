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Макар – 4-й защитник в истории «Колорадо» и «Квебека», сделавший хет-трик в матче НХЛ

Макар – 4-й защитник в истории «Колорадо» и «Квебека», сделавший хет-трик в матче НХЛ

Кэйл Макар сделал первый хет-трик в чемпионатах НХЛ. Защитник «Колорадо» набрал 4 (3+1) очка в матче с «Детройтом» (7:2).

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