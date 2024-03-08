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Экс-солист «Ласкового мая» Сергей Серков уехал гастролировать по России

Один из участников первоначального состава группы “Ласковый май” отправился в тур по различным городам России, исполняя популярные хиты, пользующиеся вновь увеличивающейся популярностью после выхода песни “Седая ночь”.

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