Экс-солист «Ласкового мая» Сергей Серков уехал гастролировать по России

Один из участников первоначального состава группы “Ласковый май” отправился в тур по различным городам России, исполняя популярные хиты, пользующиеся вновь увеличивающейся популярностью после выхода песни “Седая ночь”.
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