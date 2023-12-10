Городские соревнования по технике пешеходного туризма.

Суббота, 18 ноября текущего года, несмотря на почти зимнюю погоду, собрала любителей здорового образа жизни, любителей спортивного туризма на соревнования по технике пешеходного туризма среди учащихся школ города.
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