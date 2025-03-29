Юрист напомнил, что незаконная заготовка дров грозит уголовной ответственностью

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин Заготовка дров в лесу без согласования с соответствующими органами может грозить штрафом и даже уголовной ответственностью, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров.
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