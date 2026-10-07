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Александр Мостовой: «Овечкин выше Дзюбы в иерархии российских спортсменов. Александр – мировая звезда и легенда, а Артем – звезда местного масштаба. В мире его почти никто не знает»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой сравнил значимость Артема Дзюбы и  Александра Овечкина для спорта.

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