Удовольствие по капле: учимся пить виски правильно

Создатели виски как напитка вообще придерживаются следующих принципов. Односолодовый виски предпочитают если и разбавлять, то максимум на треть минеральной водой комнатной температуры и при этом не закусывать, наслаждаясь чистым вкусом напитка.
Создатели виски как напитка вообще придерживаются следующих принципов. Односолодовый виски предпочитают если и разбавлять, то максимум на треть минеральной водой комнатной температуры и при этом не закусывать, наслаждаясь чистым вкусом напитка.
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