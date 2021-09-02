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Удовольствие по капле: учимся пить виски правильно

Удовольствие по капле: учимся пить виски правильно

Создатели виски как напитка вообще придерживаются следующих принципов. Односолодовый виски предпочитают если и разбавлять, то максимум на треть минеральной водой комнатной температуры и при этом не закусывать, наслаждаясь чистым вкусом напитка.

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