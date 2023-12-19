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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Хороших российских тренеров почти нет. В иностранцах нет ничего плохого». Смородская о Морено в «Сочи»

«Хороших российских тренеров почти нет. В иностранцах нет ничего плохого». Смородская о Морено в «Сочи»

– Что думаете про иностранных тренеров в Мир РПЛ? – В этом нет ничего плохого. Понятно, что всех подряд приглашать не надо – среди иностранцев тоже есть низкокачественные специалисты.

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