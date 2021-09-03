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Греф предупредил о сокращении энергетического экспорта России на 192 млрд долларов

Греф предупредил о сокращении энергетического экспорта России на 192 млрд долларов

Энергетический экспорт России может упасть на 179 миллиардов долларов к 2035 году и на 192 млрд дол. к 2050 году.

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Александр Лагуткин
Ещё бы этот неуважаемый греф объяснил, откуда будет браться необходимое количество электричества после "энергоперехода", если для его получения не использовать те же газ, нефть и уголь. Лабуду про "зеленую" энергетику пусть несёт для полных дебилов. Хватит уже всех нас считать идиотами.

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