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Регионы России

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Искусственный интеллект приносит промышленным предприятиям миллиарды рублей, но массового внедрения пока нет

Искусственный интеллект приносит промышленным предприятиям миллиарды рублей, но массового внедрения пока нет

Только 14% российских обрабатывающих предприятий и столько же предприятий добывающего сектора используют нейросети, при этом каждая пятая компания планирует внедрять такие технологии.

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