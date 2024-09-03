Кадры испытания российского портативного истребителя дронов от компании "Нова Лабс". Перехватчик оснащен машинным зрением и способен сам распознавать цель и наводиться на нее.
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Кадры испытания российского портативного истребителя дронов от компании "Нова Лабс". Перехватчик оснащен машинным зрением и способен сам распознавать цель и наводиться на нее.
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