Ученые, которые совершили революцию в лечении рассеянного склероза, получили научный «Оскар»

Американский невролог Стивен Хаузер и итальянский эпидемиолог Альберто Аскерио, завоевавшие премию Breakthrough Prize, работали много лет, чтобы найти способы облегчить жизнь миллионам людей, страдающим этим заболеванием.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии