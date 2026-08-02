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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«ПСЖ» объявил о переходе Коло-Муани в «Ювентус»

« ПСЖ » объявил о переходе Рандаля Коло-Муани в «Ювентус».  Сообщалось , что общая сумма трансфера 27-летнего форварда составила 50 млн евро.

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